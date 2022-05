Steam Deck: iFixit venderà le parti per ricambi e upgrade

Le pagine di iFixit hanno avuto modo di divenire note per via dei molti prodotti trattati con la propria filosofia, quella di permettere agli utenti di riparare in autonomia dei dispositivi grazie ai mezzi messi a loro disposizione da parte della compagnia.

Parliamo questa volta degli Steam Deck appena rilasciati da parte di Valve, i quali come confermato in via ufficiale verranno trattati sul catalogo di iFixit grazie alla presenza di una serie di pezzi di ricambio ufficiali utili a ridare vita al proprio gioiellino in caso di guasti.

Si parla nello specifico sia della possibilità per gli utenti di poter mettere mano alle console al fine di migliorarle, grazie alla presenza degli schermi dei modelli avanzati, e sia di riparare eventuali rotture, con addirittura le intere schede madri che vengono vendute da parte della compagnia, lasciando quindi che sia possibile trovare una soluzione a ogni tipo di guasto.

Attraverso il seguente link potete accedere alla pagina ufficiale del prodotto di Valve attraverso la piattaforma di iFixit al fine di ottenere maggiori dettagli in merito ai prezzi dei vari dispositivi ufficiali e alla lista di questi.