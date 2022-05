Google ha reso Lens molto più facile da utilizzare su tablet

Nel corso degli anni, con Google che si è affacciata ormai del tutto al mondo mobile, e rilascia nuovi telefoni preoccupandosi anche di sviluppare di volta in volta una nuova versione di Android, abbiamo visto il colosso di Mountain View trascurare in diversi casi le piattaforme mobile tablet, preferendo infatti concentrarsi su quelle smartphone.

La situazione però di recente ha avuto modo di cambiare, a ridosso del nuovo aggiornamento del sistema operativo Android 12L, il quale è stato ottimizzato per dispositivi che si presentano con dimensioni più grandi di quelle di telefoni, e che di giorno in giorno sta avendo modo di migliorare l’esperienza di moltissimi utenti che sfruttano le potenzialità di un tablet al fine di effettuare le proprie operazioni. Parliamo di dispositivi ovviamente anche al giorno d’oggi utilizzati in diversi ambiti, fra classici utenti e anche grosse aziende che optano per queste soluzioni.

Questa volta abbiamo nello specifico a che fare con un nuovo aggiornamento pensato per rendere la piattaforma di Google Lens più facile da utilizzare attraverso dei tablet, la quale come confermato dalle pagine di 9to5Google avrà nel giro di pochissimo tempo modo di migliorare al fine di poter essere utilizzata anche in orizzontale, e non solamente in verticale come avviene su telefono.

Abbiamo a che fare con un aggiornamento dedicato esclusivamente tablet, il software infatti per i telefoni continuerà a essere utilizzabile solamente nella classica modalità verticale, con i tablet che avranno modo di fruire al meglio quindi della piattaforma, piena di funzionalità è particolarmente utile al giorno d’oggi.

Come potete vedere nell’immagine presente in copertina all’articolo, il software proprietario avrà alla fine modo di girare al meglio e risulterà di sicuro molto più utile per tutti i possessori di un tablet con il sistema operativo Android. L’aggiornamento di Lens dovrebbe avere modo di presentarsi nel giro di qualche tempo.