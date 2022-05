Mercedes Vision AMG: svelata la prima sportiva elettrica della stella di Stoccarda

Mercedes ha svelato ufficialmente la sua Vision AMG, concept car che era attesa con estrema attenzione dagli appassionati, dato che segna il debutto del brand nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni. Come con (quasi) tutte le concept car, anche in questo caso ci troviamo davanti ad un esercizio di stile, un progetto che intende mostrare in anticipo a cosa sta lavorando Mercedes, ma che di fatto non verrà mai prodotta in serie.

L’auto utilizza il brand AMG, quello delle versioni sportive e ad alte prestazioni di Mercedes. È la prima auto elettrica a farlo. I propulsioni a flusso assiale sono progettati dalla Yasa, una startup acquistata da Mercedes un anno fa che è specializzata proprio nella realizzazione di motori elettrici di nuova generazione.

Il design ricorda quello della «macchina dei record», la Mercedes Vision EQXX. Ci sono comunque delle importanti differenze: è stato fatto un lavoro di ottimizzazione dell’aerodinamica ancora più impressionante, basti guardare allo spoiler attivo montato al posteriore. Troviamo poi dei curiosi gruppi ottici con tre elementi a LED che formano la Stella di Mercedes e dei cerchi da ben 22 pollici.

La Vision AMG poggia su AMG.EA, nuova piattaforma di Mercedes progettata proprio per la prossima generazione di auto elettriche. Le sue caratteristiche sono ancora un mistero: non sappiamo nulla sul powertrain. Per conoscere potenza, autonomia e capacità della batteria bisognerà aspettare ancora un po’.