La Mercedes Vision EQXX ha coperto 1.000Km con una singola ricarica

La Mercedes Vision EQXX ha percorso oltre 1.000Km con una singola carica. Grossomodo è come se avesse fatto Roma – Milano, avanti e indietro, senza doversi mai fermare per ricaricare le batterie. La EQXX è una concept car completamente elettrica.

A differenza di altri veicoli di questo genere, non si tratta di un semplice esercizio di stile: la Mercedes Vision EQXX è stata effettivamente prodotta ed è stata utilizzata come banco di prova per alcune tecnologie innovative che – promette Mercedes – verranno presto introdotte su tutte le future ammiraglie elettriche del brand.

Il risultato ottenuto da Mercedes è notevole: di fatto si tratta di una delle distanze più lunghe mai coperte da un veicolo elettrico con una sola ricarica. Il test si è svolto completamente in Europa, coprendo diverse città iconiche del continente: dalla Germania alla Svizzera, passando per l’Italia e il sud della Francia. In questo modo la EQXX ha dovuto affrontare un range di temperature molto diverso, passando da 3 a 18 gradi celsius. Il veicolo, riporta The Verge, ha viaggiato ad una velocità media di circa 86 Km/h.

Ancora più notevole: arrivata a destinazione l’auto aveva ancora il 15% di autonomia residua. Quanto sarebbe bastato per coprire altri 140Km. In media la VISION EQXX ha consumato 8.7 kWh ogni 100 Km.

La Mercedes Vision EQXX vuole ridefinire il concetto di ammiraglia elettrica

La Mercedes Vision EQXX è stata presentata a gennaio del 2022, in occasione del CES di Las Vegas, uno dei più importanti eventi dedicati alla tecnologia a livello mondiale. La concept car anticipa la visione di Mercedes per il futuro dell’automotive, delineando una sportiva completamente elettrica che idealmente si inserisce all’interno dello stesso segmento delle Porsche Taycn, Audi E-tron GT e Tesla Roadster.

«Abbiamo creato la EQXX per spostare l’asticella del mercato per quel che riguarda l’autonomia e per esplorare le nuove strade del futuro dell’automotive», aveva spiegato poche settimane fa un comunicato di Mercedes. «È un progetto pensato per la produzione di serie, molte delle tecnologie sperimentate sulla EQXX troveranno posto nei nostri veicoli di produzione».

L’auto monta una batteria da 100 kWh e, nonostante il peso colossale da ben 1.750 Kg, può percorrere 1.000 Km con una singola carica

Mercedes ha cercato di testare l’auto all’interno di diversi scenari, in modo da ottenere un risultato il più possibile realistico. Durante il suo tragitto di 1.000Km, l’auto ha dovuto affrontare diverse strade in pendenza, tornanti e perfino un’autostrada frequentemente interrotta da diversi cantieri. Niente neve o temperature sotto zero: due dei più grandi nemici dell’autonomia delle auto elettriche.