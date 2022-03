Mercedes EQXX: la concept elettrica da 1.000km di autonomia potrebbe diventare realtà

Mercedes-Benz produrrà una versione di serie della concept Vision EQXX, un’avveniristica berlina elettrica con un’autonomia di 1.000Km. L’auto è stata presentata in occasione del CES 2022 di Las Vegas e in futuro verrà prodotta su larga scala. Chiaramente il modello destinato al pubblico sarà piuttosto diverso dalla concept.

«Abbiamo creato la EQXX per spostare l’asticella del mercato per quel che riguarda l’autonomia e per esplorare le nuove strade del futuro dell’automotive», ha dichiarato in queste ore Mercedes. «È un progetto pensato per la produzione di serie, molte delle tecnologie sperimentate sulla EQXX troveranno posto nei nostri veicoli di produzione».

Insomma, la EQXX che aveva incantato il pubblico del CES di Las Vegas non è stata un esercizio di stile fine a se stesso. Al contrario, Mercedes ha usato la concept come banco di prova per sviluppare tecnologie e feature che verranno presto implementate sui veicoli destinati al pubblico.

Chissà se Mercedes si riferisce proprio all’autonomia. La EQXX ha una batteria da 100 kWh e, nonostante il peso colossale da ben 1.750 Kg, può percorrere 1.000 Km con una singola carica.

Il dato sorprendente è un altro: le batterie, in rapporto alla loro capienza, sono leggerissime. Appena 495Kg per 100 kWh, pesano molto meno delle batterie montate sulla Mercedes EQS, l’ammiraglia elettrica della Stella di Stoccarda.

Prima di vedere una versione di serie della EQXX potrebbero dover passare molti anni. Sicuramente non prima del 2025.