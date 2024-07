La prossima ammiraglia di Xpeng, colosso dell’automotive cinese, non sfrutterà i sensori LiDAR per la sua tecnologia di guida autonoma. La vettura si affiderà ad una soluzione pure vision, simile a quella adottata da Tesla per le sue auto.

La Xpeng P7+ viene descritta dal produttore come “un’importante pietra miliare nella definizione di una nuova era della guida intelligente”. Debutterà in Cina verso la fine del 2024.

La Xpeng P7+ sarà un’ammiraglia elettrica

XPeng Motors ha ufficialmente iniziato una transizione dai sensori LiDAR alle telecamere pure vision. Questa settimana erano emerse le prime indiscrezioni, ma ora è ufficiale. La Xpeng P7+ sarà esclusivamente dotata di telecamere e non avrà sensori LiDAR.

XPeng ha confermato che la P7+, precedentemente conosciuta con il nome in codice “F57”, sarà lunga oltre 5 metri e avrà un arsenale di funzioni tecnologiche avanzate impressionante, a partire dalle nuove telecamere. Attualmente, la punta di diamante dell’offerta di Xpeng è la P7, che misura in lunghezza 4,88 metri. La nuova P7+ sarà dunque più lunga e offrirà, oltre che un’autonomia probabilmente superiore, anche un abitacolo più spazioso.

Addio LiDAR: Tesla ha fatto scuola

Xpeng è stato uno dei suoi produttori a dotare i suoi veicoli di sensori LiDAR, diventando rapidamente uno dei leader indiscussi nelle tecnologie ADAS di ultima generazione. I veicoli del brand cinese sono dotati della tecnologia di guida semi-autonoma XNGP, che secondo diversi esperti sarebbe nettamente superiore alla tecnologia Full Self-Driving di Tesla.

La guida autonoma con LiDAR utilizza laser per misurare la distanza e creare mappe dettagliate dell’ambiente, offrendo alta precisione in condizioni variabili. La pure vision, invece, si basa solo su telecamere e intelligenza artificiale per interpretare l’ambiente, imitando il modo in cui gli esseri umani vedono e processano le informazioni.

La filosofia di Tesla è sempre stata che combinare la computer vision ad algoritmi estremamente avanzati fosse sufficiente per garantire una guida semi-autonoma affidabile e sicura. Evidentemente, Tesla non è più il solo produttore a condividere questa visione.