Call of Duty: Modern Warfare 2, cinque nuove feature svelate da un insider

Il noto insider Tom Henderson ha svelato cinque nuove feature presenti in Call of Duty: Modern Warfare 2, il prossimo capitolo della serie sparatutto di Activision che dovrebbe essere annunciato l’8 giugno secondo alcune indiscrezioni.

L’insider rivela che il gioco includerà 5 nuove funzioni tra cui:

Funzionalità di interrogatorio

Una funzionalità molto simile a quella presente Rainbow Six Siege, in cui i giocatori possono interrogare i nemici abbattuti per rivelare la posizione dei loro compagni di squadra. Una volta che il giocatore viene ucciso, le posizioni dei suoi compagni di squadra vengono mostrate sulla minimappa.

Giubbotti corazzati



Tornano i giubbotti antiproiettile. Questa volta, però, saranno disponibili giubbotti a più livelli per equipaggiare piastre corazzate. I giubbotti corazzati andranno dal livello 1 al livello 3, con ogni livello che vi consentirà di equipaggiare un’armatura in più.

Sistema di borse

Nel gioco dovrebbe essere presente anche un sistema delle borse che vi consentirà di trasportare un maggior numero di munizioni e oggetti rispetto alla normale capienza dell’inventario.

Pro Perk

Si tratta di una versione migliore dei Perk normali, ottenibili saccheggiando le fortezze o portando a termine specifici incarichi durante le partite.

Roccaforti



Sono luoghi sparsi sulla mappa sorvegliati dall’IA. La conquista di queste basi vi consentirà in sostanza di ottenere ricompense extra come Pro Perk e Killstreak.

Trattandosi di indiscrezioni, vi consigliamo come sempre di prendere tali informazioni con le dovute cautele in attesa di un annuncio ufficiale.