Silent Hill: Konami annuncia lo skateboard ufficiale del gioco

Konami ha annunciato lo skateboard ufficiale ispirato al quarto capitolo della celebre serie survival horror, disponibile sullo shop online del publisher giapponese.

Mentre sul web continuano a circolare indiscrezioni e rumor sull’esistenza di un nuovo Silent Hill, Konami rompe il silenzio con un annuncio che purtroppo non ha nulla a che vedere con il ritorno dell’iconica saga horror.

Silent Hill 4: The Room will make its debut on the Official Konami Shop!

With it, the last addition to the Silent Hill Limited Edition Board Collection. Stay tuned for #4!

— OfficialKonamiShop (@KonamiShop) May 18, 2022