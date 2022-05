Samsung Galaxy Z Flip 4: GeekBench conferma lo Snapdragon 8 Gen 1+?

A quanto pare i Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbero essere pronti a presentarsi sul mercato con il SoC Snapdragon 8 Gen 1+, del quale si parla ormai da tempo e che dovrebbe venire ufficialmente presentato da parte di Qualcomm nella giornata del 20 maggio 2022. Parliamo di un dispositivo pieghevole che dovrebbe venire annunciato da parte di Samsung nel giro di non molto tempo, e che a quanto pare potrebbe anche condividere il proprio chip, come avviene generalmente, con i Fold della compagnia.

Mentre attendiamo un revival verosimilmente nel mese di agosto, come anticipato dal noto leaker Ice Universe, la piattaforma di GeekBench ha anticipato il fatto che i dispositivi dovrebbe offrire lo Snapdragon 8 Gen 1+ e 8 GB di RAM totali. C’è da dire che i rumor in merito nuovo dispositivo non sono mancati, e che all’effettivo non sappiamo ancora in che modo questo avrò modo di venire migliorato dal nuovo chip Qualcomm, immaginando che questo abbia comunque davvero modo di venire inserito all’interno dei dispositivi.

Stando a quel che sappiamo, come potete vedere nell’articolo presente a questo link, la compagnia dovrebbe aver optato per uno schermo leggermente più grande per quel che riguarda la parte posteriore, rendendo quindi il display secondario del telefono che lo caratterizza maggiormente visibile e utilizzabile con maggiore facilità.

Al momento non abbiamo dunque a che fare con dettagli ufficiali per quel che riguarda nessuna delle informazioni fornite, e servirà infatti aspettare l’evento ufficiale di Samsung nel quale dovrebbe esserci modo di fare finalmente chiarezza sulla questione, svelando quindi tutti i dettagli in merito nuovi dispositivi pieghevoli che dovrebbero continuare il percorso di Samsung in questo specifico settore. Come detto, il tutto potrebbe avvenire nel corso del mese di agosto, con i device che potrebbero quindi debuttare proprio in estate.