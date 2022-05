Il Samsung Galaxy Z Flip4 avrà uno schermo esterno molto più grande?

Samsung si prepara ad aggiornare la sua intera gamma di smartphone pieghevoli. È già tempo di Galaxy Z Flip 4, quarte generazione del pieghevole campione di vendite. In attesa della presentazione ufficiale, attesa per questa estate, sono usciti alcuni interessanti rumor.

Si parla del mini-display montato sulla scocca, quello che consente di rispondere alle chiamate e leggere ora e notifiche senza dover aprire ogni volta lo schermo. Mini potrebbe non essere la parola adatta questa volta. Sembra, infatti, che il Galaxy Z Flip 4 avrà un display esterno significativamente più grande.

Il primo Galaxy Z Flip, lo ricordiamo, aveva un piccolo display da 1,06 pollici. Serviva fondamentalmente solo per leggere l’ora e fare poco altro. Poi è arrivato il Flip3, con un OLED da 1,9 pollici personalizzato grazie alle animazioni di Samsung: ogni volta che si fa un tap, un animale dà vita allo schermo per poi lasciare spazio all’ora e alle notifiche. Ma non solo: oltre all’ora, alle notifiche e ai controlli del player musicale, è perfino possibile usare il mini-display per riprodurre alcune app progettate ad hoc. Insomma, un gran bel passo in avanti.

Sembra che la prossima generazione del pieghevole offrirà ancora qualcosina in più. I rumor parlano di un display esterno con diagonale superiore ai 2 pollici. A suggerire questa ipotesi è Ross Young, analista di Display Supply Chain, sulla base delle confidenze di una fonte ben inserita all’interno della supply chain di Samsung.

In queste ore è emerse anche un secondo rumor, questa volta dedicato alla batteria. Secondo alcune fonti, il Galaxy Flip4 potrà contare su una batteria con 100mAh extra, che dovrebbero garantire un paio di ore di autonomia in più.

E il nome? La Z inizia a stare scomoda a Samsung, tant’è che sembra che l’azienda coreana stia valutando un piccolo rebranding. In alcuni paesi è già stato fatto.