Forse Samsung dovrà cambiare il nome della linea ‘Galaxy Z’ (sì, è colpa dei russi)

Nei giorni scorsi più di qualcuno lo aveva ipotizzato per scherzo, ma a quanto pare non c’è nulla da ridere. Samsung starebbe seriamente valutando di cambiare il nome della linea ‘Galaxy Z’ in alcuni paesi.

La linea ‘Z’ indica gli smartphone con schermo pieghevole di Samsung, come i Galaxy Z Flip e Z Fold. Peccato che la lettera ‘z’ recentemente abbia assunto una connotazione decisamente inquietante. È la lettera pitturata sui veicoli militari utilizzati dalla Russia in Ucraina, e nel frattempo è diventato un simbolo di vicinanza al governo di Vladimir Putin: basta farsi un giro nelle bolle social di estrema destra per scoprire come molti utenti, soprattutto su Twitter, abbiano iniziato ad inserire la ‘Z’ nel loro nickname per sostenere l’aggressione militare russa.

Samsung ha già cambiato parzialmente il nome dei suoi smartphone nei paesi baltici: Lituania, Estonia e Lettonia. Probabilmente farà altrettanto in Ucraina e in alcuni altri paesi dell’Europa orientale, dove la paura di una escalation del conflitto è sentita particolarmente.

Nella giornata di ieri il parlamento della Germania ha vietato l’utilizzo propagandistico della Z, per sostenere la Russia, e i trasgressori rischiano fino a tre anni di carcere. Altri paesi hanno deciso di fare altrettanto.

In Italia alcuni deputati del PD hanno proposto di sanzionare l’utilizzo della Z in chiave filoputiniana.

Gli Stati federali tedeschi della Bassa Sassonia e della Baviera annunciano sanzioni penali per chi userà il segno ‘Z’ nei luoghi pubblici. Nessuna equidistanza e totale condanna per l’aggressione di Putin. Facciamo lo stesso in tutta Europa

ha detto, ad esempio, Alessandra Moretti.

Insomma, al di là del merito delle proposte e dell’eventuale utilità di queste sanzioni – che non sta a noi valutare -, è evidente che Samsung suo malgrado si sia ritrovata in una soluzione scomoda, da cui potrebbe decidere di uscire cambiando a livello globale il nome dei suoi smartphone — di fatto buttando nel gabinetto circa tre anni di lavoro di brand identity.

Per il momento in Italia gli smartphone Galaxy Z Flip 3 e Fold 3 vengono ancora venduti con il loro nome originale. Il lancio dei Flip 4 e Fold 4 è atteso durante l’estate del 2022, sarà interessante vedere cosa deciderà di fare l’azienda coreana.