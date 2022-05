Gotham Knights: primo poster della serie CW sulla nuova Bat-family

The CW ha pubblicato il primo poster ufficiale di Gotham Knights, la nuova serie tv DC ambientata dopo la morte di Batman in arrivo nel 2023.

Chi proteggerà Gotham, dopo la morte di Bruce Wayne e la dipartita di Batman? Non i Gotham Knights che potremmo aspettarci (i vari Robin, Batgirl e Nightwing) quanto un’improbabile banda di “eredi”, figli e figliocci di alcuni suoi acerrimi nemici, più il figlio adottivo Turner Hayes: possiamo ammirarli tutti nel primo poster ufficiale della serie The CW, in arrivo il prossimo anno in tv.

Who will protect Gotham now? #CWGothamKnights is coming 2023 to The CW! pic.twitter.com/85HkzvWKXe — CWGothamKnights (@TheCW_GothamK) May 19, 2022

La serie TV su Gotham Knights sarà realizzata dagli sceneggiatori di Batwoman, Natalie Abrams, James Stoteraux e Chad Fiveash. Nel progetto saranno coinvolti anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, e David Madden di Berlanti Productions. La Abrams farà anche da produttore esecutivo. Danny Cannon dirigerà il progetto per la Warner Bros. Television.

Questa la sinossi della serie:

Subito dopo la morte di Bruce Wayne, il suo figlio ribelle crea un’alleanza con i figli dei nemici di Batman, messi sotto accusa per la morte del cavaliere oscuro. E sarà questa improbabile banda di rinnegati a dover identificare i responsabili dell’omicidio. Ma in una città priva del suo protettore il pericolo diventa ancora più palpabile. E la salvezza arriverà dal più improbabile gruppo di personaggi.

