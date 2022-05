Xiaomi 12 Ultra in arrivo con 8 fotocamere?

Nel corso degli ultimi mesi c’è stato modo di discutere dei nuovi Xiaomi 12, i quali non sono ancora stati approfonditi da parte della compagnia cinese, e potrebbero avere modo di ricevere una conferenza dedicata con tutti i dettagli nel giro di non troppo tempo. Abbiamo questa volta a che fare con un nuovo leak arrivato dalle pagine di Weibo in merito alla questione, il quale sembrerebbe anche confermato dalla presenza di alcune cover dei dispositivi non ancora annunciati da poco emerse in rete.

Si tratta nello specifico di un comparto fotocamere che sembrerebbe particolarmente avanzato, anche se si considera quello di riferimento della serie principale che era già di per sé piuttosto evoluto, ma che avrebbe ancora modo di fare un salto di qualità. A quanto pare gli Xiaomi 12 avranno una quantità di sensori davvero promettente, fra un principale da 50 megapixel e 2 da 48 megapixel che dovrebbero solamente incominciare un setup ben più grande, il quale dovrebbe portare il totale di sensori presenti per il nuovo gioiellino di casa Xiaomi a un totale di 8.

La cifra risulta essere piuttosto insolita e di sicuro promettente per quel che riguarda le potenzialità dello smartphone nel campo della fotografia. Al momento c’è da dire che si tratta comunque di indiscrezioni non confermate, visto che il tutto risulterà ufficiale solo quanto la compagnia si troverà davvero ad annunciare un comparto fotocamere di questo tipo per il gioiellino in questione.

Servirà di conseguenza solamente aspettare l’evento ufficiale nel corso del quale il tutto dovrebbe venire approfondito, sperando che ci sia posto anche per parlare di nuovi Xiaomi 12 e che quindi non serva dover attendere ancora molto prima di ricevere maggiori dettagli in merito ai prossimi device pronti ad aggiungersi alla serie flagship cinese.