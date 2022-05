Xbox Game Pass riceverà presto Ubisoft+ Classics per un insider

Ubisoft+ Classics arriverà molto presto anche su Xbox Game Pass. Lo riferisce l’insider Green Ninja su Twitter, aggiungendo anche che l’annuncio potrebbe arrivare durante lo showcase di Xbox e Bethesda del 12 giugno 2022.

Come è noto, Ubisoft ha annunciato qualche giorno fa che Ubisoft+ Classics arriverà a fine maggio su PlayStation, includendo così 27 giochi del servizio su PS Plus (puntando ad un massimo di 50). Ma ora, come ha affermato Green Ninja l’arrivo di Ubisoft+ Classics su Xbox Game Pass potrebbe essere svelato a breve in aggiunta anche all’annuncio di un piano famiglia. Infine, l’insider ha anche parlato di uno dei giochi che verranno mostrati durante l’evento: Contraband, un titolo descritto come un open world cooperativo ambientato in Malesia.

Come sempre, vi raccomandiamo di prendere tali informazioni come pure e semplici indiscrezioni, nonostante Green Ninja sia già noto per aver svelato in anteprima diverse informazioni relative al mondo Xbox.