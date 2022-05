Ubisoft+ Classics arriva su PlayStation Plus Extra e Premium

Ubisoft+ Classics è un nuovo servizio esclusivo per PS4 e PS5 che include una gamma di titoli della casa francese e disponibile per Playstation Plus Extra e Premium.

Ubisoft ha annunciato che il suo servizio in abbonamento Ubisoft+ arriverà su PlayStation, con una gamma Ubisoft+ Classics in arrivo su PlayStation Plus. Gli abbonati ai tier Extra e Premium potranno accedere ad una vasto assortimento di titoli della casa francese come Assassin’s Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division e For Honor, oltre a Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, Watch Dogs e tantissimi altri.

Ubisoft ha confermato inoltre che il servizio Ubisoft+Classics includerà al lancio 27 giochi ma l’elenco salirà a 50 titoli entro la fine del 2022 con altri titoli in arrivo nel prossimo futuro.

Di seguito l‘elenco completo dei giochi Ubisoft+ Classics inclusi negli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Ubisoft+ Classics sarà incluso negli abbonamenti PlayStation Plus Premium e PlayStation Plus Extra senza alcun costo aggiuntivo dal 24 maggio in Asia, dal 13 giugno in Nord America e dal 23 giugno in Europa.