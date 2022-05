Tramite un post sul suo sito ufficiale, Ubisoft ha annunciato che il servizio Ubisoft+ arriverà presto anche su PS4 e PS5. Il servizio, già disponibile su PC, Google Stadia, Amazon Luna e piattaforme Xbox, include oltre 100 giochi, incluse le ultime novità, pacchetti aggiuntivi e premi.

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Ubisoft+ Classics su PlayStation Plus per gli abbonati ai tier Extra e Premium, un servizio ben più corposo si appresta ad arrivare sulle console di casa Sony. Tutti gli iscritti ad Ubisoft+ potranno dunque giocare a titoli estremamente apprezzati come Assassin’s Creed Valhalla, Just Dance, Far Cry 6, Riders Republic, Immortals Fenyx Rising ed altri. Ricordiamo inoltre che l’iscrizione ad Ubisoft Plus offre anche l’accesso all’intero pacchetto di contenuti aggiuntivi di ciascun videogioco in catalogo, comprese le espansioni, i DLC legati alle edizioni speciali e i bonus per il preordine.

Al momento la data ufficiale dell’arrivo di Ubisoft+ su PS4 e PS5 non è ancora stata annunciata. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti.