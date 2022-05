PS5: disponibile il bundle con Horizon Forbidden West in UK

Comparso alcuni giorni fa in rete, il bundle di PS5 con Horizon Forbidden West è ora disponibile presso un altro rivenditore inglese.

Il bundle con PS5 ed Horizon Forbidden West è tornato disponibile in UK presso un altro rivenditore. Apparso qualche giorno fa su ShopTo, il bundle è andato rapidamente sold out, ma ora è tornato disponibile presso il retailer Argos.

Il bundle PlayStation 5 + Forbidden West viene proposto in due differenti versioni: con la Standard Edition di PS5 al prezzo di 499,99 sterline e con la Digital Edition al prezzo di 409,99 sterline. L’offerta permette come sempre di risparmiare sul prezzo di vendita dei singoli articoli, tuttavia c’è sempre da considerare che la copia del gioco è disponibile in versione digitale.

Al momento il bundle è apparso solo sugli store inglesi, ma è molto probabile che arrivi anche in Italia come già successo con il bundle con Ratchet & Clank: Rift Apart.

Potrebbe interessarti anche:

Restando in tema di acquisti targati Sony, il colosso nipponico ha annunciato qualche giorno fa anche la data d’uscita delle cover colorate ufficiali intercambiabili di PS5.