PS5: svelata la data d’uscita delle cover colorate ufficiali

Le cover colorate ufficiali di PS5 hanno finalmente una data d’uscita. L’annuncio è comparso poco fa sulle pagine del PlayStation Blog e rivela che le cover saranno disponibili il 17 giugno 2022 presso i rivenditori autorizzati oltre che su PlayStation Direct, nei paesi raggiunti dallo shop ufficiale.

Svelate lo scorso dicembre come parte di un’ampia gamma di accessori targati PlayStation, le cover colorate ufficiali di PS5 permettono di personalizzare la propria console modificando il colore delle piastre laterali che coprono il corpo centrale della PlayStation. Sono infatti molto facili da inserire: basta rimuovere le cover bianche originali della console PS5 e inserire quelle nuove. Le cover ufficiali per la console PS5 saranno disponibili sia per PS5 con unità Blu-ray Disc Ultra HD che per PS5 Digital Edition e nelle nuove colorazioni Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink.

Ricordiamo, inoltre che al momento, non conosciamo ancora il prezzo in euro delle cover, ma sapendo che costeranno circa 55 dollari sul mercato americano, possiamo tranquillamente aspettarci un prezzo simile anche da queste parti.

Intanto, Gamestop ha annunciato che domani, 18 maggio 2022, PS5 tornerà ad essere disponibile per l’acquisto sul suo sito ufficiale in bundle insieme ad altri prodotti. Quindi se state cercando di acquistare una PS5, tenete d’occhio i canali di Gamestop.