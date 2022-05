PS5 da Gamestop in vendita domani 18 maggio: ecco tutti i dettagli

PS5 in edizione Standard sarà nuovamente disponibile per l'acquisto presso GameStop domani, 18 maggio 2022, in bundle con altri prodotti.

PS5 in edizione Standard sarà di nuovo in vendita sul sito ufficiale di Gamestop domani, mercoledì 18 maggio 2022. Le console saranno disponibili per l’acquisto sul sito a partire dalle ore 16:00 in poi. Di seguito i dettagli su come acquistarla.

Come sempre, la disponibilità delle console verrà comunicata quando la PS5 sarà effettivamente acquistabile durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Dato che le console saranno disponibili in quantità limitata, vi suggeriamo di collegarvi in tempo per seguire la live, tenendovi pronti ad effettuare l’ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

La PS5 in edizione Standard sarà disponibile come di consueto in bundle con altri prodotti, che includono giochi ed accessori.

Restando in tema, oggi Sony ha svelato la data d’uscita delle cover colorate ufficiali di PS5 in arrivo il prossimo mese. Le cover colorate, disponibili nelle nuove colorazioni Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink, permetteranno di personalizzare la console nel colore in pochi semplici passi.