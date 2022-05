Netflix potrebbe far uscire più film al cinema e per più tempo

Un articolo di Bloomberg ha lanciato un’indiscrezione interessante che coinvolgerebbe la piattaforma streaming Netflix: secondo quanto riferito la dirigenza starebbe pensando di aumentare il numero delle uscite al cinema, e di estendere la durata di permanenza dei lungometraggi nelle sale, che attualmente non può superare i 45 giorni.

Questo perché, nonostante lo scorso mese siano state presentate a Las Vegas tutte le più grandi uscite cinematografiche del prossime anno, Netflix era assente. Nonostante ciò, dietro le quinte sembra che i dirigenti della piattaforma si siano incontrati con i rappresentanti delle principali catene cinematografiche per stringere dei nuovi accordi. Già quest’anno alcuni lungometraggi potrebbero uscire in sala, standoci per più di 45 giorni, e tra i candidati in lizza per questo tipo di distribuzione ci sarebbero Knives Out 2 e l’ultimo progetto di Alejandro González Iñárritu. Se le cose dovessero andare bene, Netflix punterà a distribuire molti più film al cinema, lasciandoli in sala per più tempo.

Tutto ciò fa parte di una strategia che Netflix sta pianificando per riportare in alto il numero degli abbonati, che, per la prima volta nella storia della piattaforma, sono risultati essere in calo, e che hanno portato alla cancellazione di diversi progetti già programmati.

In questo modo Netflix cercherebbe anche di venire incontro agli esercenti ed alle catene cinematografiche, che hanno sete di grandi uscite in grado di attirare l’attenzione del pubblico, ed allo stesso tempo la vetrina cinematografica sarebbe importante in maniera tale da ottenere più pubblicità con le proprie produzioni.