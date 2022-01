Knives Out 2: il film arriverà su Netflix durante l’autunno

Variety ha rivelato che Knives Out 2 arriverà nei cinema e su Netflix in autunno, con la piattaforma che intende lanciarlo per la prossima stagione dei premi.

Dopo che si sono concluse le riprese di Knives Out 2 è stato stabilito che il lungometraggio di Rian Johnson arriverà nei cinema e sulla piattaforma streaming Netflix durante l’autunno di quest’anno. Inoltre sembra che il film farà anche un passaggio nei festival.

Netflix pare abbia intenzione di puntare su Knives Out 2 anche per quanto riguarda la prossima stagione dei premi, e del resto la piattaforma streaming ogni anno sta piazzando dei titoli importanti, ad esempio durante questa stagione sono stati lanciati lungometraggi come Il Potere del Cane, Don’t Look Up e Tick, Tick … Boom!

L’investimento di Netflix su Knives Out 2 è stato anche piuttosto importante, considerando i 450 milioni messi per l’acquisizione del secondo e del terzo capitolo della saga. Le riprese di Knives Out 2 si sono concluse lo scorso settembre.

In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.