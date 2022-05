Huawei: delle scocche non ufficiali permetteranno di accedere al 5G degli smartphone

Delle scocche non ufficiali ma compatibili con i device di Huawei permetteranno - per il momento solamente in Cina - di accedere al 5G utilizzando dei device Huawei.

Come di recente confermato, Huawei ha inventato un ingegnoso sistema utile al fine di permettere agli utenti che posseggono uno dei suoi dispositivi di ottenere il supporto al 5G. La compagnia, per via delle varie sanzioni e restrizioni risulta attualmente impossibilitata dal produrre o acquistare dei dispositivi che supportano questa tecnologia, e infatti quando questa si rivolge alla concorrenza per di System on a Chip per i suoi device, ha sempre a che fare con le versioni 4G di ogni tipo di articolo, non permettendo quindi un avanzamento tecnologico che tanti che hanno a che fare con i tuoi device richiedono.

Tuttavia, parliamo di una nuova specifica scocca pensata proprio per i dispositivi Huawei, la quale in Cina dovrebbe venire proposta a un prezzo di circa 120 dollari, risultando quindi alquanto costosa, ma offrendo la possibilità di sfruttare il 5G. Si parla infatti di un accessorio che non viene venduto da parte di Huawei, ma che come spiegato sulle pagine di GizChina avrà modo di venire e prodotto da Soyealink, con quindi la possibilità da parte dell’azienda di lavarsene le mani.

Con questo escamotage, sembra che a quanto pare Huawei non incorrerà in alcun tipo di ulteriore sanzione. In questo modo, pur dovendo pagare profumatamente l’aggiunta per il proprio device, gli utenti avranno modo di ottenere supporto al 5G anche per i propri dispositivi, con le scocche che infatti presentano infatti un modem dedicato e anche uno slot per le SIM virtuali, atti a completare la configurazione per telefoni Huawei.

Ovviamente c’è da vedere se il tutto per anche proposto all’infuori della Cina, come anche quelli che saranno gli altri effettivi costi nel corso del tempo gli utenti potranno sostenere al fine di avere modo di risolvere la problematica che riguarda ormai tutti dispositivi targati Huawei, magari con nuovi device che si presenteranno nel tempo.