Detroit: Become Human, disponibile l’edizione speciale della colonna sonora

Quantic Dream festeggia i suoi 25 con il lancio di un'edizione speciale dell'OST di Detroit: Become Human.

Qauntic Dream ha deciso di festeggiare i suoi 25 anni anche con il lancio di un‘edizione speciale dell’OST di Detroit: Become Human, contenente tutti i brani della colonna sonora del gioco. L’edizione comprende due dischi ed è disponibile al prezzo di vendita consigliato di 44,99 euro. Questo speciale vinile è la seconda edizione prodotta dallo studio, dopo la prima edizione limitata lanciata nel settembre 2020.

Nel disco A troviamo i brani che rispecchiano la personalità ed viaggio emozionante dei vari personaggi della storia del gioco: Connor, Kara e Markus.

Nel disco B, invece, è presente una selezione di otto artisti indipendenti di Detroit che hanno contribuito a caratterizzare con la loro musica lo spirito e le atmosfere della città attraverso brani che vanno dal soul alla techno, dal blues all’hard rock.

Questa edizione esclusiva e limitata di Detroit: Become Human Original Soundtrack Volume 2 è disponibile da oggi nello store online ufficiale di Quantic Dream a questo indirizzo.

Nella nostra recensione di Detroit:Become Human abbiamo descritto l’esperienza come “un gioco profondo che ci sentiamo di consigliare ad occhi chiusi a tutti gli amanti delle esperienze di stampo narrativo, ma anche a chi non ne avesse mai giocate sullo stile Quantic Dream perché si tratta davvero del miglior esponente che lo studio francese abbia finora regalato all’industria dei videogiochi; semplicemente non avrebbe fatto male un po’ più di coraggio nell’innovare lato gameplay.”