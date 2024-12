Un team di scienziati ha creato un nuovo tipo di legno che si illumina al buio grazie alla presenza di un fungo che mostra bioluminescenza. Questo bagliore spettrale è visto in natura come quello che è noto come “foxfire“, un fenomeno che ha ispirato il team a cercare di trasformarlo in materiali da costruzione.

Dotare il legno di nuove funzionalità fa parte di un obiettivo più ampio per trovare usi più sostenibili per il legno di latifoglie svizzere rispetto alla combustione, che è dove attualmente va gran parte di esso.

Fungo speciale è in grado di illuminare il legno

Questo obiettivo si è recentemente esteso alla creazione di legno luminoso in un progetto guidato dal ricercatore di funghi Francis Schwarze del laboratorio Cellulose & Wood Materials dell’Empa a San Gallo. Farlo brillare dipende da un parassita noto come fungo del miele senza anello, Desarmillaria tabescens, che produce luciferina.

Nelle giuste condizioni, questa luciferina brilla come risultato dell’attività enzimatica, quindi Schwarze e colleghi hanno cercato di ricreare l’effetto in campioni di legno che erano stati permeati dai suoi fili fungini. In tal modo, hanno preso in prestito un ingegnoso trucco della natura per creare un materiale che potrebbe teoricamente essere applicato a tutti i tipi di cose, dalle insegne luminose dei parchi a un’estetica domestica molto spettrale.

Il legno naturalmente luminoso è stato descritto per la prima volta circa 2.400 anni fa dal filosofo greco Aristotele. I materiali compositi prodotti artificialmente di questo tipo sarebbero interessanti per molti tipi di applicazione.

Francis Schwarze

Il fungo del miele non è l’unico tipo che brilla, in realtà ci sono oltre 70 specie che mostrano bioluminescenza, ma è una buona opzione per produrre legno luminoso in quanto può infiltrarsi senza ridurne la stabilità. Il team ha osservato come si è intrufolato nei campioni di legno di balsa degradando la lignina, ma che la cellulosa rimanente era sufficiente a mantenere forte il legno di balsa. Mescolando il fungo e il legno in questo modo si è creato un bioibrido, che è più luminoso quando è stato incubato per tre mesi. Durante quel periodo, il legno di balsa ha assunto otto volte il suo peso in umidità per accogliere l’amore del fungo del miele per tutto ciò che è umido.