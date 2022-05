Samsung Galaxy Z Fold 4: leak conferma le specifiche delle fotocamere?

Nel corso degli ultimi tempi c’è stato modo per diversi leak di approfondire le novità di Samsung per quel che riguarda i nuovi Galaxy Z Fold 4 che dovrebbero venire lanciati nel corso dell’estate. Abbiamo questa volta nello specifico a che fare con un report che non riguarda le dimensioni, come invece è stato finora, ma che si concentra invece sulle specifiche tecniche per le fotocamere che i gioiellini dovrebbero presentare.

Stando a quanto pare anticipato dalla nota fonte Ice Universe, come potete vedere nel tweet presente qui di seguito, i nuovi gioiellini dovrebbero presentarsi con una fotocamera principale da 50 megapixel, accompagnato da una grandangolare da 12 megapixel, ed un ulteriore ultrawide da 12 megapixel che dovrebbe quindi fornire un miglioramento per quel che riguarda lo zoom, rendendo il 3x possibile.

Galaxy Z Fold4 camera:

50MP Main camera+12MP Ultrawide angle+12MP 3x zoom — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

C’è da dire che non abbiamo a che fare con specifiche tecniche che possono competere con quanto visto nei Samsung Galaxy S22, ma va comunque detto che si tratta di miglioramenti rispetto a quanto visto lo scorso anno con i pieghevoli a forma di tablet. Al momento non sappiamo in ogni caso se il tutto verrà confermato dalla compagnia, e resta infatti sempre bene aspettare maggiori novità sulla questione, che dovrebbero avere modo nel giro di non troppo tempo di presentarsi grazie un evento dedicato.

Siamo in attesa di scoprire quando Samsung riuscirà a svelare tutte le specifiche tecniche dei dispositivi e confermare anche la data di rilascio nella quale questi verranno resi disponibili. Il mercato dei dispositivi pieghevoli si fa via via sempre più competitivo, comprendendo anche tutte le compagnie che decidono di entrare all’interno di quest’ultimo attraverso nuovi device, e quindi è facile immaginare che Samsung abbia voglia di impegnarsi al fine di continuare a mantenere la sua posizione di rilievo, che si è guadagnata con le serie già rilasciate nel corso degli ultimi anni.