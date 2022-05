Netflix punta a risollevarsi grazie agli eventi in diretta: dai reality alla stand-up comedy

Netflix è in difficoltà e cerca nuovi modi per attrarre vecchi e nuovi abbonati. L'asso nella manica potrebbero essere i contenuti trasmessi in diretta streaming.

Netflix sta studiando nuovi modi per fermare l’emorragia di iscritti e tornare ad attrarre vecchi e nuovi abbonati. Potrebbe farlo introducendo i contenuti in diretta streaming, secondo un’indiscrezione ripresa e pubblicata dal magazine Deadline. Netflix starebbe già lavorando ai primi esperimenti.

Secondo Deadline, a differenza di competitori come Amazon Prime e Apple TV+ che puntano sullo sport, per il momento Netflix vuole dare priorità agli eventi di stand-up comedy, uno dei contenuti più apprezzati dagli abbonati della piattaforma. Non è chiaro se gli eventi verranno trasmessi in diretta dai teatri, o se si tratterà di una sorta di ‘premiere’ in differita per chi vuole vedere lo spettacolo in anteprima.

Di certo c’è che per Netflix si tratta di un’importante azzardo: deve testare una nuova tecnologia e adattare il suo prodotto ad una nuova tipologia di contenuti. Come abbiamo visto più volte (se non altro con DAZN), trasmettere gli eventi in diretta streaming non è affatto semplice. Specie se devi accontentare simultaneamente milioni di spettatori.

I contenuti in diretta aprono poi le porte a moltissime elettrizzanti novità. Pensate ad un altro contenuto ‘atipico’ ma sempre più apprezzato dagli abbonati di Netflix: i reality e i talent show. Da The Circle a vecchi esperimenti curiosi come Awake: The Million Dollar Game. Trasmettendo in diretta le puntate, Netflix potrebbe rendere gli episodi interattivi, coinvolgendo il pubblico. Per il momento i dettagli sono ancora pochi e, davanti alle richieste di delucidazione di siti come The Verge, Netflix ha preferito trincerarsi dietro ad un no comment.

Non è l’unica rivoluzione in casa Netflix. Il colosso sta anche valutando di lanciare un abbonamento low cost supportato dalle interruzioni pubblicitarie. Disney+ farà altrettanto.