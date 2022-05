Miasma Chronicles: annunciato il nuovo strategico dagli autori di Mutant Year Zero

In occasione del 505 Games Spring Showcase, è stato annunciato con un trailer Miasma Chronicles, il nuovo strategico a turni dagli autori di Mutant Year Zero.

Miasma Chronicles, il nuovo strategico a turni degli autori di Mutant Year Zero, è stato annunciato con un trailer in occasione del 505 Games Spring Showcase. Il trailer d’annuncio, che trovate qui sotto, ci permette di dare un primo sguardo al titolo in uscita nel 2023 su PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam ed Epic Games Store).

Miasma Chronicles è ambientato in un futuro distopico in cui gli Stati Uniti sono stati devastati da una forza selvaggia conosciuta solo come “Miasma”. Il protagonista Elvis è l’unico capace di controllare il Miasma grazie ai poteri di un misterioso guanto.

Leggiamo anche la descrizione ufficiale, tratta dalla pagina Steam:

In un futuro non troppo lontano, l’America è stata dilaniata da una forza selvaggia conosciuta semplicemente come “Miasma”.

Fai la conoscenza di Elvis, un giovane uomo portato nella città mineraria di Sedentary da bambino. La madre lo affidò al “fratello” maggiore robotico e gli lasciò un misterioso guanto che gli permette di controllare il Miasma.

Unisciti ai fratelli, in una terra desolata post-apocalittica, alla ricerca di risposte. Risposte che potrebbero cambiare per sempre il corso della storia dell’umanità.

• Un gameplay di esplorazione in tempo reale unito al combattimento tattico a turni con elementi da GDR.

• Esplora ambienti splendidi e incontra personaggi stravaganti.

• Armi e abilità potenziabili conferiscono un vantaggio in combattimento ai tuoi eroi.

• Una coinvolgente storia fantasy che ti permetterà di apprendere la verità che si cela dietro il Miasma.

Dai creatori di Mutant Year Zero: Road to Eden arriva un’avventura tattica splendidamente realizzata e indimenticabile.

Nel corso dello stesso evento, è tornato a mostrarsi anche Stray Blade, l’action RPG di Point Blank Games, con una presentazione ricca di dettagli.