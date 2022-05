Stray Blade: nuovi dettagli dal 505 Games Spring Showcase

Stray Blade, l'action-RPG di Point Blank Games, torna a mostrarsi in occasione del 505 Games Spring Showcase.

In occasione del 505 Games Showcase, Stray Blade è tornato a mostrarsi con un nuovo video di gameplay ricco di dettagli. L’ambizioso action-RPG di Point Blank Games è stato annunciato con un trailer durante la Gamescom 2021 e sarà disponibile nel corso del 2023.

Nel gioco vestiremo i panni di un antropologo che si ritrova ad avventurarsi nella valle di Acrea. Lì farà la conoscenza di Boji, un lupo xhinnon che lo accompagnerà nel suo viaggio supportandolo anche durante le fasi di combattimento. Il giocatore sarà chiamato a scoprire i misteri che si celano in questa valle dimenticata e dominare i poteri dei tre metalli acreani per riportare la pace in una terra popolata da diverse fazioni armate.

La presentazione si sofferma poi sugli elementi del combat-system che risulta essere molto frenetico e strutturato con un sistema di abilità legato all’uso delle singole armi. L’intento è quello di offrire al giocatore maggiore libertà di approccio senza fossilizzarsi su un unico stile di gioco e senza condizionare la progressione in relazione una singola classe selezionata all’inizio dell’avventura.

Stray Blade sarà disponibile nel 2023 su console e PC (Steam ed Epic Game Store).