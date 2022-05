Fable è nelle prime fasi di sviluppo? Spunta un indizio da un annuncio di lavoro

Dopo essere stato annunciato nel corso dell’Xbox Game Showcase del 2019, Fable è letteralmente scomparso dai radar. Un annuncio di lavoro pubblicato ieri da Playground Games rivelerebbe che il gioco si trova nelle prime fasi di sviluppo. Ma sarà davvero così?

La descrizione dell’annuncio, pubblicato su Linkedin, per il ruolo di Senior Rendering specialist fornita parla effettivamente di un gioco di ruolo tripla A in una “fase iniziale dello sviluppo“. Come fa notare, però, l’utente Idle Sloth che ha pubblicato su Twitter lo screen della descrizione, lo stesso identico annuncio in questione sarebbe stato già pubblicato nel 2019. In questo caso è quindi probabile che il team abbia riutilizzato quella stessa descrizione, copiandola su Linkedin per rinnovare l’offerta professionale.

(Update) It's being brought to my attention that this article from 2019 is an exact copy of the new job listing. Therefore I can sirmise that Fable is further into it's development, then I previously stated. Its my bad and sorry for any confusion caused.https://t.co/HSPPG5v647 pic.twitter.com/bpAtTBKhon — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) May 17, 2022

Un’ipotesi che risulta piuttosto credibile visto e considerato che sappiamo PlayGround Games dovrebbe aver ricevuto l’incarico di sviluppare il gioco nel 2017 ed è di conseguenza più probabile che la lavorazione si trovi in effetti in uno stadio già in uno stadio avanzato.

Per saperne di più non ci resta dunque che attendere. Magari avremo modo di dare un nuovo sguardo al nuovo Fable in occasione del prossimo Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, che svelerà tutte le novità sulla lineup di Microsoft per la fine di quest’anno ed il 2023.