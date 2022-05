Asus ROG Flow X16: ecco il notebook da gaming 2-in-1

Asus ROG ha avuto modo di ampliare la sua lineup di gioiellini con un articolo particolarmente interessante, il quale prende il nome di ROG Flow X16, dispositivo da gaming che restando fedele al brand sfrutta le potenzialità della tecnologia 2-in-1, con uno schermo che risulta quindi staccabile dalla base.

Troviamo, come potete vedere nella foto presente qui di seguito componenti tecniche avanzati che permettono di scegliere CPU fino all’AMD Ryzen 9 6900H, con invece le schede grafiche che arrivano alla NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

Lo schermo utilizzato sfrutta la tecnologia MiniLED DisplayHDR 1000, con 1100 nits di luminosità di picco, 512 zone di dimming e gamma colori DCI-P3 al 100%. Per quel che riguarda la dissipazione, la compagnia ha optato per la tecnologia Frost Force, che unita al Pulsar Heatsink con tre ventole e un dissipatore ad alta densità rende il device in grado di dissiparsi autonomamente anche dopo molte ore di gioco, anche sfruttando le potenzialità del metallo liquido di nuova generazione.

Il device si presenta con un peso di solamente 2 Kg e 19,4 mm di spessore, con supporto alla ricarica rapida a 90 W che permette di riempire il 50% della batteria nel giro di solamente 30 minuti. Fra tipo A, C e HDMI 2.0, passando per WiFi 6E, la connettività del device che supporta anche le schede SD risulta decisamente ai massimi livelli.

Il ROG Flow X16 verrà reso disponibile nel corso dell’estate di quest’anno, con un prezzo consigliato di 2.500€, cifra di sicuro interessante se si considerano le potenzialità del gioiellino in grado di portare il mondo del gaming in tutto il mondo grazie alle opportunità della tecnologia 2-in-1. Le possibilità di ribaltare il dispositivo per fruire in maniera decisamente comoda sono davvero uniche, e le potenzialità del gioiellino restano innumerevoli viste le specifiche tecniche, con Asus che è per fortuna riuscita a rendere le componenti di livello comunque molto accessibili con il semplice display.