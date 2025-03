Gli assurdi monitor di Asus con purificatore d’aria integrato

Asus ha presentato una nuova serie di monitor dotati di una caratteristica quanto meno insolita: un purificatore d’aria integrato. La gamma VU Air Ionizer, con prezzi che partono da 120 euro fino a 330 euro, sono un tentativo dell’azienda taiwanese di coniugare tecnologia e benessere in un unico dispositivo. Una combo insolita, che però potrebbe ripagare.

Tecnologia purificante in un display da scrivania

La particolarità di questi nuovi monitor è lo ionizzatore d’aria integrato che, secondo quanto dichiarato da Asus, sarebbe in grado di rimuovere efficacemente pollini, allergeni e altri inquinanti, riducendo fino al 90% della polvere presente nell’aria in sole tre ore. Il sistema ha una copertura efficace di 1 metro cubo, sufficiente per l’area di lavoro di una persona seduta davanti allo schermo. Un vantaggio non trascurabile è che questo sistema non richiede filtri da sostituire periodicamente, rendendo la manutenzione praticamente assente. La serie comprende tre modelli di dimensioni diverse: 23,8 pollici, 27 pollici e 34 pollici. I due modelli più piccoli utilizzano pannelli IPS con risoluzione Full HD (1080p), rapporto 16:9, luminosità di 250 nit e frequenza di aggiornamento fino a 100Hz.

Perfino le confezioni diventano accessori

Oltre all’innovativo sistema di purificazione dell’aria, Asus ha pensato anche alla sostenibilità del prodotto. Le confezioni dei monitor sono progettate per essere riutilizzate e trasformate in accessori da scrivania, riducendo così i rifiuti. Il packaging dei modelli più piccoli può essere piegato per creare un supporto per smartphone, un organizer da scrivania e un piccolo stand per laptop.

La confezione del modello da 34 pollici offre ancora più possibilità, trasformandosi anche in un portadocumenti. Secondo Asus, questi accessori sono studiati per promuovere una postura corretta durante l’utilizzo dei dispositivi, riducendo lo stress su collo e schiena. Il modello più grande, l’Asus VU34WCIP-W, utilizza un pannello VA con risoluzione ultrawide di 3440 x 1440 (21:9), un rapporto di contrasto di 3000:1 e una luminosità di 300 nit, mantenendo la frequenza di aggiornamento a 100Hz e un tempo di risposta di 1ms MPRT.