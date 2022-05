Among the Trolls: annunciato il survival game di Forbidden Studio

In occasione del 505 Games Spring Showcase è stato annunciato Among The Trolls, un survival game in prima persona ambientato nel verde della Finlandia.

Among the Trolls, il nuovo survival game di Forbidden Studio, è stato annunciato nel corso del 505 Games Spring Showcase. Si tratta di un gioco in prima persona ambientato nelle foreste finlandesi e basato sull’esplorazione e sul crafting.

In Among the Trolls, il giocatore vestirà i panni di Alex o Anna e dovrà riscoprire i luoghi della sua infanzia in seguito alla morte dei suoi genitori, cercando di ricongiungersi ai nonni che non vede più ormai da decenni. Dopo che un mostro marino distrugge la sua nave e lo trascina con sé sul fondale del lago, l’uomo si risveglia in una foresta misteriosa.

Sembra che l’intento degli sviluppatori sia quello di creare un survival diverso dal solito, di stampo più contemplativo, sfruttando il fascino dell’ambientazione e del folklore che la governa. Ed è proprio la presenza di questo spiccato elemento folkloristico ad influenzare le meccaniche tipiche del genere. Gli sviluppatori infatti hanno spiegato che per appropriarsi delle risorse naturali e sfruttarle è necessario offrire qualcosa in cambio, assecondando gli spiriti benevoli che popolano la foresta per evitare di risvegliare quelli malvagi.

Il titolo inoltre offrirà una modalità co-op per un massimo di quattro giocatori, che potranno aiutarsi sia per portare avanti la missione principale che per far crescere il proprio personaggio o per portare avanti attività di costruzione.

Among the Trolls sarà disponibile in early access su PC nei prossimi mesi del 2022.