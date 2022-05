Silent Hill sarà un’esclusiva PS5 secondo Jeff Grubb

Il nuovo Silent Hill sarà con molta probabilità un’esclusiva PS5. Ad ipotizzarlo è stato il noto giornalista ed insider Jeff Grubb su Twitter. Come potete vedere nel cinguettio qui sotto, Grubb avrebbe risposto in maniera affermativa ed estremamente convinta alla domanda di un follower che chiedeva del possibile arrivo di Silent Hill su PS5.

Really strong chance of that. Yes. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2022

Silent Hill è tornato negli ultimi giorni sotto i riflettori dopo il rilascio di importanti informazioni da parte del noto insider Dusk Golem, che su Twitter aveva pubblicato alcuni presunti screeshot legati a un nuovo capitolo della serie in sviluppo.

Vi ricordiamo che al momento non vi sono ancora conferme ufficiali in merito all’effettiva volontà di Konami di riportare in vita la serie di Silent Hill, ma le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sono talmente corpose da rendere difficile non credere all’esistenza del gioco. Intanto, Dusk Golem continua ad esporsi sul nuovo Silent Hill: alcuni suoi tweet recenti parlano di un’esperienza incredibile, talmente tanto densa da poter essere “un disastro o una meraviglia“. Inoltre, si parla anche della possibilità che il gioco possa inviare messaggi ai giocatori mentre non sono intenti a giocare, superando le barriere virtuali per trasportare l’esperienza nella quotidianità.