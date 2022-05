Steve Jobs non voleva lo slot per le SIM nei primi iPhone

Come di recente emerso, Steve Jobs aveva pensato di non inserire una slot per le SIM fisiche già nei primi iPhone, scartando in seguito l'idea.

Di recente se c’è stato modo di parlare della possibilità che gli iPhone 14 potrebbero arrivare senza il supporto per le SIM fisiche, come potrebbe avvenire anche per quel che riguarda gli iPhone 15, anche se al momento sembra che si tratti semplicemente di informazioni non fondate e che quindi i nuovi dispositivi avranno modo di debuttare proprio come visto fino a oggi con l’apposito slot.

C’è infatti da considerare che sono molti mercati in cui le SIM virtuali non risultano particolarmente diffuse, fra cui anche l’Italia, e di sicuro Apple non può trascurare quest’ambito, operando a livello globale. Parliamo in ogni caso di una possibilità che sembra sempre più concreta, con le SIM virtuali che in futuro potrebbero avere modo di sostituire quelle fisiche, specialmente quando verranno supportati da sempre più paesi.

La notizia emersa di recente riguarda Steve Jobs, che come confermato dal VP di iPod Tony Fadell, era interessato alla realizzazione di iPhone che non offrissero il supporto per la film SIM fisica, anche se al tempo non si parlava delle signor virtuali. Il piano sarebbe stato quello di utilizzare la rete di Apple, non sfruttando quindi delle classiche SIM, il che avrebbe portato quindi gli iPhone ad avere “un buco in meno” proprio come voleva Steve Jobs, anche se come ormai è noto si è trattato di un’idea in fondo scartata. I dispositivi hanno invece avuto modo nel corso del tempo di sfruttare le SIM di diversi operatori.

Anche se non sappiamo sé e quando le SIM virtuali diventeranno lo standard, specialmente per quel che riguarda gli iPhone, di sicuro fa piacere immaginare come al momento la compagnia potrebbe star puntando alla realizzazione di un obiettivo che Steve Jobs aveva già immaginato per i primi iPhone.