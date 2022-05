Scream 6: Hayden Panettiere tornerà come Kirby nel nuovo film

Hayden Panettiere ritornerà in Scream 6, vestendo di nuovi i panni di Kirby, il personaggio già visto nel quarto capitolo della saga.

Dopo che sono stati annunciati i nomi degli interpreti confermati per Scream 6, è stato anche annunciato che Hayden Panettiere tornerà a vestire i panni di Kirby Reed nel lungometraggio. Si tratta di un personaggio già visto in Scream 4.

La presenza di Hayden Panettiere in Scream 6 arriva dopo che sono stati annunciati i ritorni di i Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara). La regia sarà di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

In Scream 6 i personaggi sopravvissuti agli omicidi di Ghostface a Woodsboro, decidono di lasciarsi tutto alle spalle e di iniziare un nuovo percorso. James Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak faranno da produttori esecutivi. Gli altri produttori saranno Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.

Secondo quanto riferito dai registi il nuovo capitolo della saga sarà piuttosto particolare.

Questo film si prenderà il rischio di sovvertire tutte le aspettative- ha affermato Tyler Gillett- Ci siamo molto allontanati dalla tana rifugio di Scream, ed ora come ora tutto può essere messo in gioco.

La data d’uscita prevista per il nuovo Scream sarà quella del 31 marzo 2023.

Potrebbe interessarti anche questa news: