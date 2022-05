I Samsung Galaxy S23 avranno un sensore da 200 MP?

Le pagine di Korea IT hanno da poco avuto modo di anticipare una grossa novità per quel che concerne gli smartphone Samsung Galaxy S23 del colosso sudcoreano. Parliamo nello specifico di un’anticipazione particolarmente interessante, la quale potrebbe rivelarsi veritiera nel giro di non troppo tempo, quando finalmente l’azienda avrà modo di svelare al mondo i dispositivi in questione e le loro funzionalità nello specifico.

Si parla questa volta del comparto fotocamere, e di del sensore principale sul retro che a quanto pare avrà modo di offrire una risoluzione di 200 MP da record, di sicuro una buona notizia per i fan del mondo Samsung che prima o poi decideranno di mettere mano sugli S23 in prima persona.

Non si tratta di informazioni confermate, ma c’è da dire che con le sue serie flagship il colosso si trova spesso a implementare come primo delle funzionalità di questo tipo, e una fotocamera super definita, accompagnata anche da ulteriori di cui non abbiamo al alcun dettaglio, e che potrebbero migliorarne di sicuro le possibilità, offrendo magari ad esempio uno zoom particolarmente eccellente come avvenuto con l’ultima serie degli S22.

Lo sviluppo da parte di Samsung di un sensore da 200 MP non implica ovviamente che questo debba finire per forza nei soli telefoni flagship, e resta infatti possibile che si possa parlare di un debutto in futuro anche nei prossimi pieghevoli della serie Z che verranno rilasciati, come anche di un’aggiunta particolarmente gradita – anche se forse fuori budget – per gli S22 FE, sempre che questo vengano mai realizzati.

Come abbiamo approfondito in questo articolo infatti, stando a degli indizi la compagnia quest’anno potrebbe decidere di saltare completamente la sua serie di dispositivi di tipo budget rispetto ai flagship, focalizzandosi invece sui suoi prossimi gioiellini.