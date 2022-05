Gangs of London – Il volto oscuro di Londra 2: il nuovo teaser trailer della serie Sky

Sky ha diffuso il teaser trailer di Gangs of London – Il volto oscuro di Londra 2, atteso ritorno del serial britannico. Nelle primissime immagini del cult Sky Original inglese i fan della serie ritroveranno Elliot, l’ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrísù, e pregusteranno un assaggio di una seconda stagione piena di colpi di scena e sequenze action coinvolgenti dal respiro cinematografico, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2022.

Ad un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, mentre Elliot è ora costretto a lavorare per “gli Investitori”.

Stanchi di starsene a guardare dall’alto una città che sta precipitando nel caos, “gli Investitori” decidono di chiamare i rinforzi per riprendere il controllo. Vecchie conoscenze e new entry combatteranno contro il nuovo ordine, costringendo i nemici giurati a lavorare insieme e i membri della famiglia a tradirsi a vicenda. Chi vincerà la battaglia per conquistare l’anima di Londra?

La prima stagione, grandissimo successo di critica e vincitrice di un BAFTA, è stato il lancio più imponente degli ultimi cinque anni per una serie Sky Original su Sky Atlantic.

La seconda stagione vedrà il ritorno nel cast di Ṣọpẹ́ Dìrísù, Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza e Valene Kane.

Al loro fianco ci saranno Waleed Zuaiter (Baghdad Central, The Spy) nei panni di Koba, la rapper francese Jasmine Armando nel suo primo ruolo televisivo nei panni di Saba, Fady El-Sayed (Baghdad Central, A Private War) nel ruolo di Faz, Salem Kali (Il profeta, Dealer) nei panni di Basem e Aymen Hamdouchi (SAS: Red Notice, Criminal: UK) nei panni di Hakim.

La premiata serie è stata creata da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery. Gangs of London è una produzione Pulse Films in collaborazione con SISTER per Sky Studios ed AMC.

