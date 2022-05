Bill Gates positivo al Covid-19, ieri la prima riunione in presenza del CdA della Gates Foundation

Bill Gates ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19, anche se con sintomi leggeri. Nella giornata di ieri il CdA della Fondazione Gates si è riunito in presenza per la prima volta dall’inizio della pandemia. A causa del suo stato di salute, Bill Gates non ha potuto partecipare all’incontro.

Bill Gates ha spiegato che rimarrà in isolamento fino al termine della malattia. Il fondatore di Microsoft si è collegato alla riunione della Gates Foundation da remoto, utilizzando Teams.

«Sono risultato positivo al Covid-19, per il momento i sintomi non sono gravi e, su consiglio degli esperti, rimarrò in isolamento finché non sarò guarito», si legge in un breve tweet postato da Gates.

Dall’inizio della pandemia, Bill Gates si è arrivato in prima persona per sensibilizzare l’opinione pubblica e accelerare gli sforzi per arrivare quanto prima ad un vaccino. Tramite la sua fondazione, Bill Gates aveva finanziato almeno sette diversi progetti per la produzione dei primi vaccini contro il Covid-19. Recentemente ha anche pubblicato il libro “Come prevenire la prossima pandemia“, edito in Italia dalla casa editrice “La Nave di Teseo”.

A differenza di altri miliardari, come Elon Musk e Jeff Bezos, Bill Gates ha anche annunciato di non essere interessato alla corsa verso lo Spazio, sostenendo di ritenere una priorità la eradicazione delle principali malattie che affliggono il nostro pianeta e la lotta contro il cambiamento climatico.

Compralo su Amazon.it