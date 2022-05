La Mercedes Vision AMG verrà presentata il 19 maggio, grande attesa per la nuova piattaforma

Il prossimo 19 maggio Mercedes presenterà la Vision AMG, concept car che anticiperà le future auto elettriche ad alte performance dell’azienda. AMG è il brand che indica le versioni sportive delle auto di Mercedes. La prima AMG completamente elettrica è prevista per il 2025.

La Vision AMG sarà anche l’occasione per presentare la nuova piattaforma progettata da zero proprio per le auto elettriche a vocazione sportiva. Verrà utilizzata sulle future vetture elettriche di Mercedes.

Mercedes ha già condiviso un primo teaser della concept car. Intravediamo per la prima volta la silhoutte del veicolo, ma per il resto regna il mistero. Non conosciamo ancora le specifiche della Vision AMG, né sappiamo quanto avrà in comune con la Vision EQXX, concept car da record di Mercedes.

La Vision EQXX ha recentemente completato in viaggio in Europa, da oltre 1.000km, con una singola carica. Un mostro di autonomia ed efficienza. Durante il suo viaggio ha fatto tappa anche in Italia.

In queste ore Mercedes ha annunciato di aver pressoché già venduto tutta la sua produzione di auto elettriche prevista per il 2022. Dalla EQS alla EQC. Chi ordina una Mercedes a batteria oggi deve rassegnarsi all’idea di riceverla non prima dell’inizio del 2023.

Non resta che aspettare il 19 maggio per scoprire la visione di Mercedes per il futuro delle auto elettriche a vocazione sportiva.