iPhone 14 Pro: le specifiche tecniche sarebbero in rete

Siamo ancora in attesa del reveal ufficiale degli iPhone 14 da parte di Apple, e non sappiamo al momento quando il tutto verrà annunciato da parte della compagnia, che però in genere tende a presentare i suoi gioiellini nel corso del mese di settembre 2022. Le anticipazioni non sono state poche tuttavia, e infatti il noto utente Shadow_Leak ha avuto modo di commentare la situazione, svelando le presunte specifiche tecniche che dovrebbero venire incluse negli iPhone 14 Pro e Pro Max.

Trovate qui di seguito i due Tweet dell’utente in cui si parla di quello che i nuovi gioiellini dovrebbero avere modo di offrire quando verranno rilasciati nel giro di potenzialmente qualche mese.

iPhone 14 Pro Specifications

• 6.06" Flexible OLED Screen,120Hz

• LTPO

• (2532×1170) Resolution & 460 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(F/1.3)+12MP+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Alloy Frame 6GB+128GB: $1099 🫧 — Sam (@Shadow_Leak) May 6, 2022

Con un prezzo di 1.099$, il modello base da 6 GB + 128 GB dovrebbe offrire uno schermo da 6,06 pollici OLED con 120 Hz di refresh rate LTPO, risoluzione di 2532×1170 con 460 PPI, SoC A16 Bionic realizzato sul nodo a 4nm di TSMC, RAM LPDDR5 e soluzioni fino a 1 TB di memoria. Per le fotocamere dovrebbe essere incluso un setup di 48 MP (f/1.3) + 12 MP + 12 MP, con un setup a pillola nella parte frontale per i selfie. Le cornici dovrebbero essere in lega di titanio.

iPhone 14 Pro Max Specifications

• 6.7" Flexible OLED Screen, 120Hz

• LTPO

• (2778×1284) Resolution & 458 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(1/1.3)+12MP(UW)+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Frame 6GB+128GB: $1199 — Sam (@Shadow_Leak) May 10, 2022

Il prezzo dovrebbe aumentare di 100 dollari nella versione base, con lo schermo che passerebbe a 6,7 pollici e una risoluzione di 2778×1284 con 458 PPI, con il titanio utilizzato per il gioiellino in questione.

Ovviamente, in entrambi i casi, con le specifiche dei Max che sarebbero già emerse (ne abbiamo parlato in questo articolo), non abbiamo a che fare con delle conferme ufficiali e non sappiamo se la compagnia avrà modo di ribadire quanto anticipato fino a ora. I nuovi gioiellini dovrebbero arrivare verso la fine dell’anno assieme a tutte le specifiche relative ai tanto chiacchierati SoC A16 Bionic, che potrebbero non fornire delle grosse migliorie rispetto alla scorsa generazione.