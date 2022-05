iPhone 14 Max: svelate le specifiche tecniche?

Siamo ancora lontani dal reveal dei nuovi iPhone, che dovrebbe avvenire nel corso del mese di settembre 2022, ma un leak avrebbe già avuto modo di svelare diversi dettagli in merito ai nuovi dispositivi. Parliamo di un report ripreso sulle pagine di NotebookCheck che avrebbe approfondito nello specifico gli iPhone 14 Max, pronti a offrire diversi migliorie rispetto a quanto dovremmo vedere con il modello base.

Shadow_Leak ha avuto modo di approfondire la questione, parlando di come i device dovrebbero supportare il Face ID, integrato questa volta nel notch, e che i device offriranno all’interno il SoC A15 Bionic realizzato sul nodo a 5nm di TSMC, con invece le versioni Pro che potrebbero offrire gli A16 Bionic o una versione modificata. Il dispositivo avrebbe modo di presentarsi con un totale di 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB o 256 GB di spazio per l’archiviazione, diversi passi avanti fin da subito.

Si parla poi di una doppia fotocamera da 12 MP sul retro, senza che ci siano ancora accenni su quella frontale, e di uno schermo OLED con risoluzione di 2,778 x 1,284 che misurerebbe 6,68 pollici e offrirebbe 90 Hz di refresh rate, verosimilmente ProMotion, un miglioramento rispetto ai modelli base quindi ma non sufficiente a eguagliare i Pro, che ancora una volta dovrebbero offrire un refresh rate di 120 Hz come avvenuto con gli iPhone 13.

Parlando del prezzo, si è parlato di come la versione da 128 GB di spazio per l’archiviazione sarebbe pronta a presentarsi al prezzo di 899$, anche se è bene prendere il tutto con le pinze fino a che nel giro di qualche mese la compagnia on avrà modo di commentare la situazione, sperando che il reveal e il debutto non siano stati posticipati per via dei vari problemi con la produzione dei device.