Samsung Galaxy Z Fold e Flip 4: nuovi leak su schermi e batterie

Il noto leaker Ice Universe ha da poco approfondito gli smartphone Samsung Galaxy Z Fold e Flip 4, dispositivi che dovrebbero venire presentati da parte di Samsung nel giro di non troppo tempo, e che a quanto pare si presenteranno con diverse migliorie rispetto a quanto visto con i predecessori arrivati sul mercato ad agosto dello scorso anno. Mentre siamo in attesa di un reveal ufficiale infatti, dei suggerimenti in merito ai cambiamenti dei telefoni non sono mancati.

Nello specifico, Ice Universe ha approfondito che i Fold 4 dovrebbero presentare ancora una volta una batteria di 4400mAh, al contrario dei Flip 4, che vedrebbero un miglioramento pronto a portare il totale a 3700mAh. Per quel che riguarda i Fold 4, si è poi parlato anche di un ratio che dovrebbe passare a 23:9 per lo schermo OLED esterno, con invece l’interno che diventerebbe di 6:%, al contrario dei precedenti 5:4, con una forma più quadrata.

Potete vedere qui di seguito il Tweet che potrebbe aver svelato il look degli schermi degli smartphone pieghevoli di casa Samsung.

Fold3 vs Fold4 pic.twitter.com/yqIM96qgUH — Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

C’è da dire che al momento non ci sono dettagli relativi a quello che vedremo per il resto, con il tipster che ha avuto infatti solamente una quantità limitata di informazioni da condividere con i fan del brand dei pieghevoli del colosso sudcoreano. Va comunque detto che abbiamo a che fare con un utente particolarmente affidabile del settore, il quale risulta spesso pronto a fornire grosse anticipazioni relative al mondo Samsung e non solo, e che potrebbe aver quindi ancora una volta svelato con successo le novità rima della presentazione.

Immaginando che Samsung voglia continuare la tradizione per la serie Z e svelare i dispositivi nel corso dell’estate di quest’anno, pare che servirà attendere ancora davvero poco tempo al fine di conoscere maggiori dettagli sulla questione grazie a delle comunicazioni ufficiali.