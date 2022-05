Motorola Razr: arrivano le presunte specifiche tecniche

Le presunte specifiche tecniche del Motorola Razr sarebbero ormai in rete, ecco quello che è emerso in merito al nuovo dispositivo pieghevole.

A quanto pare Razr avrà modo di rilasciare il suo nuovo Motorola Razr nel giro di non troppo tempo, con le specifiche tecniche che sono emerse di recente e hanno potenzialmente anticipato molteplici dettagli in merito ai dispositivi in questione. Parliamo nello specifico di un report delle pagine di 91Mobiles grazie a un report di Evan Blass, che non va quindi preso come fonte ufficiale, nonostante si tratti in ogni caso di un utente particolarmente informato sul mercato della tecnologia.

Il brand di Lenovo, dopo aver lanciato dei dispositivi nel 2021 sembrava ormai fermo in tal senso, anche se questa volta avrebbe realizzato uno smartphone a conchiglia che ricorda il Z Flip 3 di Samsung, il quale dovrebbe offrire una forma maggiormente squadrata con dei bordi non difficili da notare, e con un sensore per le impronte digitali in questo caso posto sul bottone di accensione.

A quanto pare, sarà presente un sensore principale da 50 MP e un grandangolare e macro da 13 MP, con i 20 MP dei selfie che invece verrebbero sostituiti da 32 MP. Al momento, non ci sono dettagli e anticipazioni per quel che concerne varie parti del dispositivo, dagli schermi, di cui non abbiamo infatti alcun tipo di suggerimento grazie a Evan Blass, e anche per quel che concerne batteria e SoC.

In realtà si parlava fino a qualche tempo fa di come la compagnia avrebbe potuto optare per un lancio doppio, con un SoC Snapdragon 8 Gen 1 nel primo caso e un Gen 1 Plus nel secondo, fornendo quindi una doppia scelta agli utenti differenziata dal prezzo. Considerando però che i secondi sembrano rinviati, come abbiamo approfondito nell’articolo che trovate a questo link, oramai la situazione sembra alquanto improbabile e servirà scoprire maggiori dettagli dalla compagnia in seguito all’annuncio al fine di saperne di più sulla questione.