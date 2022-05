Snapdragon 8 Gen 1+ sarebbe stato da poco rinviato

Il debutto dei nuovi SoC Snapdragon 8 Gen 1+ sembrava ormai a dir poco imminente, con Qualcomm che infatti a quanto pare sarebbe stata pronta per portare sul mercato i dispositivi n questione nel giro di non troppo tempo, ma un recente report ha fatto chiarezza sulla questione rivelando delle novità particolarmente spiacevoli. Si parla nello specifico del noto leaker Digital Chat Station, il quale si è espresso sulla questione attraverso la solita piattaforma di Weibo.

A quanto pare si parla di un vero e proprio rinvio dei nuovi System on a Chip, il quale avrebbe spostato la data d’uscita alla seconda metà del 2022, rendendo quindi al momento impossibile per diverse aziende inserire i device nei propri telefoni. Di sicuro non delle notizie positive, con le cause del problema che secondo quanto riportato sarebbero da ricercare nello specifico nelle questioni legate al Covid-19, il quale di recente ha reso la produzione particolarmente difficile, seppur la situazione stia via via migliorando in vista dell’estate.

Non abbiamo a che fare ancora una volta con delle notizie ufficiali, considerando anche tra le altre cose che si tratta di informazioni provenienti da un leaker e non ufficiali, e che infatti al momento la compagnia non ha neanche annunciato i nuovi dispositivi, con il tutto che avverrebbe stando a quel che sappiamo proprio in prossimità del lancio.

Dovremo quindi verosimilmente aspettare ancora qualche mese al fine di ricevere novità sulla questione, con i prossimi gioiellini che sarebbero in grado di offrire delle performance non troppo migliori rispetto agli Snapdragon 8 Gen 1 al fine di giustificare un’ipotetica Gen 2, la quale potrebbe quindi venire rilasciata solamente in seguito. A quanto pare, i primi dispositivi a offrire il nuovo SoC saranno i Motorola Edge 30 Ultra, anche se è possibile che sempre più compagnie vogliano già accaparrarsi il prossimo top-end.