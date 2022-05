Motorola Frontier svelato il 10 maggio? Spuntano le specifiche

Motorola ha di recente avuto modo di confermare il fatto che nella giornata del 10 maggio avrà modo di rivelare un nuovo smartphone per la felicità dei fan, anche se al momento non è ufficialmente noto di che dispositivo si tratterà. Di certo le speculazioni non sono mancate nel corso degli ultimi mesi, e la situazione è tutt’altro che cambiata, visto che molteplici report hanno anticipato il fatto che finalmente i tempi dovrebbero essere maturi per i Frontier.

Come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, Abhishek Yadav ha approfondito la questione, parlando di come all’effettivo i nuovi telefoni che vedremo dovrebbero essere proprio i Frontier della compagnia, anche se attendiamo ancora delle novità ufficiali in tal senso. C’è stato spazio anche per parlare delle presunte specifiche tecniche dei dispositivi si fascia alta verosimilmente ora pronti a giungere sul mercato nel giro di qualche giorno.

Officially Confirmed ☑️#motorola smartphone is launching on May 10, 2022 in China could be Motorola Frontier with 200MP camera – 6.67" OLED 144Hz refresh rate

– Qualcomm SM8475

– 12GB LPDDR5 UFS 3.1

– 194MP+50MP+12MP

– 60MP front

– Android 12

– 4500mAh 125W

30/50 wireless#Moto pic.twitter.com/HbPTriQhdj — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 5, 2022

Si parla nello specifico di dispositivi che dovrebbero offrire degli schermi da 6,67 pollici con 144 Hz di refresh rate e tecnologia OLED, la cui risoluzione non è ancora al momento nota. Sembra poi che la compagnia avrò modo di integrare i nuovi SoC Snapdragon 8 Gen 1+, anche se a quanto pare questi sarebbero stati rinviati alla seconda metà dell’anno, il che rende quindi la specifica opzione decisamente meno probabile, anche se non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali in tal senso da parte di nessuna delle due compagnie.

Dovrebbero essere presenti il sistema operativo Android 12, un totale di 12 GB di RAM LPDDR5 e memorie di archiviazione UFS 3.1, come anche una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 125 W e wireless a 30 o 50 W. Parlando delle fotocamere, sembra che invece il setup dei gioiellini in questione sarà formato da 194 MP + 50 MP + 12 MP, con invece 60 MP per quel che riguarda la parte frontale, dei risultati davvero entusiasmanti assolutamente in linea con la fascia alta a cui Motorola starebbe puntando.