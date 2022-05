Snapdragon 7 Gen 1 sembrerebbe meno potente del previsto

Il SoC Snapdragon 7 Gen 1 potrebbe non essere così potente come si era immaginato fino a ora, puntando a una fascia minore del mercato.

Delle nuove informazioni in merito allo Snapdragon 7 Gen 1 sono trapelate in rete, e non si tratta di buone notizie, considerando che a quanto pare il nuovo dispositivo di fascia media realizzato da Qualcomm sarebbe piuttosto poco potente, puntando quindi alla fascia medio-bassa del mercato.

Il noto leaker Digital Chat Station ha parlato delle specifiche tecniche dei dispositivi in questione, i quali all’interno dovrebbero offrire 4 core Cortex-A710 con frequenza di clock di 2361 MHz e quattro Cortex A-510 con frequenza di 1804 MHz, assieme alla scheda video Adreno 662.

Dei nuovi benchmark sulla piattaforma di AnTuTu sono emersi, e anticipano il fatto che il dispositivo in questione è riuscito a malapena a superare quanto visto con gli Snapdragon 778G, con 170 punti contro 160, il che porterebbe quindi il device in questione a venire battuto dai Dimensity 8000 di MediaTek.

Al momento i dispositivi non sono ancora in ogni caso stati rilasciati e annunciati da parte della compagnia, e nel momento in cui questi verranno rilasciati sul mercato la situazione potrebbe risultare diversa rispetto a quanto anticipato fino a oggi. Non resterà che attendere ancora qualche tempo prima dell’annuncio della compagnia, la quale avrebbe proprio di recente rinviato gli 8 Gen 1+, come approfondito qui.