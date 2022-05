Samsung Galaxy Z Fold e Flip 4 in arrivo con Snapdragon 8 Gen 1+?

Si è parlato per mesi dei nuovi SoC Snapdragon 8 Gen 1+, i quali dovrebbero venire annunciati da parte di Qualcomm nel giro di non troppo tempo, nonostante sembra che un rinvio dovuto al Covid-19 abbia colpito il lancio dei System on a Chip, portando il lancio alla seconda metà del prossimo anno.

Come di recente emerso, Samsung potrebbe risultare fra le prime compagnie ad avvantaggiarsi delle migliorie che verranno inserite, dopo aver già usato gli Snapdragon 8 Gen 1 nei suoi S22, e questa volta vorrebbe infatti inserire gli Snapdragon 8 Gen 1+ nei Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Parliamo dei nuovi pieghevoli che dovrebbero venire rilasciati nel corso di quest’estate, continuando le serie con cui il colosso riesce ormai da tempo a dominare il mercato, e permettendo agli utenti di mettere mano ancora una volta su dei gioiellini all’avanguardia anche nel campo delle performance.

Resterà ovviamente da vedere se Samsung userà gli Snapdragon 8 Gen 1+ per i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 al fine di avvantaggiarsi sin da subito contro le altre compagnie del settore grazie a dei pieghevoli particolarmente all’avanguardia anche per quel che riguarda il campo delle performance.