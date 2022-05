Twitter: Elon Musk potrebbe momentaneamente diventare il CEO

In seguito all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, non è ancora chiaro in che modo il social network continuerà a venire gestito nel corso del tempo. Non ci sono informazioni molto precise sia per quel che concerne il debutto di nuove funzionalità all’interno della piattaforma, e sia per il CEO che si occuperà del tutto, Come di recente annunciato, anche se per un periodo di tempo limitato, la persona in questione potrebbe essere proprio Musk.

Stando a David Faber, report di CNBC, Musk potrebbe infatti diventare il CEO della compagnia in seguito all’acquisizione. con l’imprenditore che avrebbe dettagliato il piano in vista della presunta manovra che dovrebbe venire completata nel giro di non troppo tempo. Al momento il tutto non è ancora stato chiarito in via ufficiale, considerando anche che fra Tesla e SpaceX l’uomo non ha di sicuro poche responsabilità. Alwaleed Bin Talal, grosso investitore della compagnia che rimarrà tale, ha parlato ad esempio di come Musk sarebbe un ottimo leader.

C’è da considerare che il giornalista che si è occupato del nuovo report ha già avuto modo in passato di anticipare il fatto che Jack Dorsey si sarebbe dimesso dal ruolo di CEO tempo a dietro, e di conseguenza è facile immaginare che ancora una volta le informazioni possano risultare concrete, anche se resta la possibilità che il tutto si evolva diversamente nel corso dei prossimi mesi.

È bene in ogni caso non dimenticare il fatto che non è ancora ufficiale che l’acquisizione verrà davvero finalizzata in futuro, e che infatti l’operazione potrebbe non terminare per il verso giusto. Nel nostro approfondimento dedicato abbiamo parlato delle possibili ragioni che potrebbero portare al fallimento del tutto, potete consultarlo semplicemente accedendo al seguente link.