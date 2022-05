Stan Lee: Kevin Smith sarebbe disposto a fare un biopic sull’icona Marvel

Kevin Smith è stato legato a Stan Lee anche per un rapporto personale che i due hanno coltivato, considerando che il padre dei supereroi Marvel è comparso nel film Generazione X nel 1995, e per celebrarlo al meglio lo stesso Smith ha dichiarato che sarebbe ideale realizzare un biopic sullo stesso Stan Lee, e che con il tipo di presupposti giusti si cimenterebbe in questa prova.

Ecco cosa ha dichiarato Kevin Smith:

Un biopic su Stan Lee sarebbe qualcosa di fantastico. Non credo di avere il talento per realizzare una cosa del genere, penso potrei essere bravo solo a fare un biopic su me stesso. Però se qualcuno venisse con un assegno in bianco permettendomi di fare qualsiasi cosa, compresi i biopic, credo che proverei a fare quello su Stan Lee.

Ricordiamo che dopo la morte di Stan Lee lo stesso Kevin Smith pubblicò un messaggio toccante dedicato. Ecco alcuni dei passaggi di quel messaggio: