Mark Zuckerberg a Palazzo Chigi, oggi il ricevimento con Mario Draghi

Oggi è previsto un incontro del premier Mario Draghi con Mark Zuckerberg, AD e fondatore di Facebook. È la seconda volta che Zuckerberg incontra un presidente del consiglio italiano.

Da alcuni giorni Mark Zuckerberg è in Italia. Una visita che unisce momenti di piacere ad incontri di lavoro, come la visita ai laboratori della cioccolateria Peyrano, interessata a portare i suoi prodotti nel metaverso, e poi l’incontro con Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica — azienda partner di Facebook attraverso il marchio Ray-Ban.

Secondo Repubblica, oggi il fondatore e amministratore delegato di Meta si incontrerà con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. L’ordine del giorno del meeting non è noto.

È la seconda volta che Mark Zuckerberg si incontra un Presidente del Consiglio italiano. Nel 2016 aveva incontrato l’allora premier Matteo Renzi.

Martedì il fondatore e CEO di Facebook aveva visitato la città di Torino, fermandosi in alcune delle mete turistiche più rinomate del capoluogo piemontese: dai sarcofagi del Museo Egizio ai portici di via Roma, non disdegnando nemmeno i tesori della cucina locale. Prima ancora era stato avvisato a Siena, mentre nella giornata di ieri ha fatto una toccata e fuga a Milano. Proprio ieri l’incontro con Del Vecchio nella sede di Luxotica, azienda che collabora con Facebook alla produzione di alcuni occhiali con funzionalità smart, come i Ray-Ban Stories, già disponibili nei negozi da diversi mesi.